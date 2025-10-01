L’annuncio è arrivato sui social: «Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza», ha comunicato la Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale diretta verso la Striscia. «Restiamo vigili mentre entriamo nell’area in cui le precedenti flottiglie furono intercettate o attaccate», scrivono gli organizzatori.

La tensione a bordo resta alta. «Proseguiamo senza lasciarci intimidire dalle minacce israeliane», ribadiscono. In un video pubblicato sui suoi canali social, l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, che si trova a bordo, racconta: «Abbiamo visto l’esercito israeliano avvicinarsi e ci stiamo mettendo in posizione». Secondo gli ultimi aggiornamenti, la flottiglia si trova ora a circa 120 miglia nautiche da Gaza.

Scuderi, con indosso un giubbotto di salvataggio, avverte: «Non sappiamo quando potremo riaprire le comunicazioni». Nel post che accompagna il filmato scrive: «L’esercito israeliano sta per abbordare le nostre barche».

