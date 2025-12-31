«Mi congratulo con tutti i nostri soldati e comandanti per l'imminente Capodanno. Crediamo in voi e nella nostra vittoria». lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel messaggio augurale di Capodanno.

«Milioni di persone in tutta la Russia, ve lo assicuro, sono con voi in questa notte di Capodanno. Vi pensano, provano empatia per voi, sperano in voi. Siamo uniti nel nostro amore sincero, disinteressato e devoto per la Russia», ha aggiunto il leader del Cremlino nel suo discorso, rivolto in particolare ai militari impegnati nella “operazione speciale” in Ucraina.

«Certo – ha prosguito Putin - ognuno di noi ha il proprio destino personale, speciale e unico, ma è inseparabile dal destino della nostra patria». Il presidente ha anche osservato che la forza dell'unità del popolo russo «determina la sovranità e la

sicurezza della patria, il suo sviluppo, il suo futuro».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata