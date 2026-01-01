Dieci elicotteri, 40 ambulanze e 150 soccorritori sono stati inviati sul posto a Crans-Montana dopo la drammatica esplosione nella notte al locale “Le Constellation”.

La maggior parte dei feriti presenta gravi ustioni ed è stata trasferita all'ospedale del Vallese: il reparto di terapia intensiva è ora al completo, ha affermato Mathias Reynard, presidente del consiglio regionale.

La polizia cantonale esclude al momento che possa trattarsi di un attacco terroristico, come precisato dalla Procuratrice Generale Beatrice Pilloud: «Un attentato può essere assolutamente escluso».

Nessuna conferma al momento sulle vittime perché molti dei corpi sono irriconoscibili a causa dell’esplosione, e le autorità svizzere hanno precisato che forniranno informazioni solo quando avranno dati precisi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani non ha escluso possano esserci vittime italiane, con l’ambasciatore che si è recato sul posto per seguire l’evolversi della situazione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata