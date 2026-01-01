Svizzera, esplosione in un bar durante la festa: decine di mortiInferno di fuoco nella stazione sciistica di Crans-Montana. I feriti sono almeno un centinaio. Al party molti giovanissimi
Tragedia in Svizzera, durante la festa per il Capodanno in un bar della famosa stazione sciistica di Crans-Montana.
Nel locale “Le Constellation” durante i festeggiamenti (sembra fosse in corso un party con molti giovanissimi, anche minorenni) si è verificata un’esplosione e numerose persone – forse una quarantina - sono rimaste uccise. I feriti – con gravi ustioni – sono almeno un centinaio.
«C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta», ha detto Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale. «Ci sono diversi feriti e diversi morti». Ancora in fase di ricostruzione le cause che hanno innescato la deflagrazione. Dalle prime informazioni si sarebbero innescate una o più esplosioni nel seminterrato del locale, poi devastato dalle fiamme.
- IN AGGIORNAMENTO -