«Alcuni conoscenti mi hanno parlato di ragazzi usciti dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti. Una vera carneficina». È quanto riferisce Michela Ris, vicesindaca di Ascona e deputata in Gran Consiglio, parlando con i giornalisti a Crans-Montana dopo la drammatica esplosione nella notte al locale “Le Constellation”.

«È tutto nero. Ci sono amici che non rispondono ai messaggi. Magari stanno soltanto dormendo, ma non sappiamo se siano rientrati direttamente a casa loro o si siano concessi un ultimo drink, magari proprio nel locale dove è successa la tragedia», prosegue.

«Siamo molto preoccupati e stiamo cercando di sentirci tutti, uno a uno, per essere sicuri che stiano tutti bene. Siamo sconvolti», racconta la deputata al Corriere del Ticino spiegando che nella nota località turistica l'atmosfera è surreale.

«La strada è chiusa al traffico, ci sono polizia e forze dell'ordine ovunque. A piedi si può ancora passare, ma l'atmosfera è pesantissima».

