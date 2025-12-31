Il 1° gennaio 2026 la Bulgaria entra nell’area Euro. Il Paese adotterà infatti l'euro come moneta, segnando – viene sottolineato – «una tappa importante per il paese, per la storia dell'euro e per l'Ue nel suo complesso».

«L'euro - fa sapere la Commissione europea - apporterà vantaggi concreti ai cittadini e alle imprese bulgari. Renderà più facili i viaggi e la vita all'estero, aumenterà la trasparenza e la competitività dei mercati e faciliterà gli scambi commerciali. Le banconote e le monete in euro diventeranno anche un simbolo tangibile per tutti i bulgari della libertà, della comodità e delle opportunità che l'Ue offre ai suoi cittadini».

La Commissione «ha sostenuto pienamente la Bulgaria nel processo di adesione all'euro. Con l'adesione della Bulgaria, 21 Stati membri dell'Ue e oltre 357 milioni di cittadini dell'Ue condivideranno la moneta comune dell'Ue. Il sostegno pubblico all'euro nell'area dell'euro rimane molto forte, con un'ampia maggioranza dei cittadini dell'Ue che ritiene che l'euro sia un bene per l'Ue nel suo complesso e per il proprio paese».

