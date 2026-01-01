Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente questa mattina a causa di un incendio divampato dopo mezzanotte.

L’edificio, che si trova nel cuore della capitale dei Paesi Bassi, è andato quasi del tutto distrutto: crollati anche il tetto e la sezione centrale, in piedi sono rimaste solo le mura esterne.

Tutte le case intorno alla chiesa sono state evacuate.

Secondo le autorità di sicurezza, il vicino e noto Vondelpark non è attualmente in pericolo.

L'incendio era già stato dichiarato di vasta portata all'una di notte, considerando la diffusione delle fiamme e la densità abitativa del quartiere. Il rogo ha anche creato una densa coltre di fumo e una "enorme pioggia di scintille" in direzione est sulla città.

La Vondelkerk, precisa l’amministrazione comunale, risale al 1872 e per molti anni è stata una frequentata chiesa cattolica nota anche come Chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Circa un secolo dopo l'edificio, gravemente trascurato, fu minacciato di demolizione. Tuttavia fu elaborato un piano per restaurare e riqualificare la chiesa, e nel 1980 fu istituita una fondazione per renderlo possibile. La chiesa era diventata allora un luogo per eventi e concerti.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata