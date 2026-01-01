Stanno per arrivare all'ospedale di Niguarda di Milano tre ragazzi italiani giovanissimi coinvolti nell'esplosione di Crans Montana. Sono intubati e hanno ustioni sul 30-40% del corpo.

È quanto ha detto l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso. Ci sono altri due giovanissimi italiani ricoverati negli ospedali di Zurigo e Berna che però al momento non sono trasportabili per le gravi condizioni, ha aggiunto.

