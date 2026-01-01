01 gennaio 2026 alle 18:55aggiornato il 01 gennaio 2026 alle 18:56
Crans- Montana, Bertolaso: «Al Niguarda tre italiani giovanissimi»Altri due ragazzi gravissimi a Berna e Zurigo
Stanno per arrivare all'ospedale di Niguarda di Milano tre ragazzi italiani giovanissimi coinvolti nell'esplosione di Crans Montana. Sono intubati e hanno ustioni sul 30-40% del corpo.
È quanto ha detto l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso. Ci sono altri due giovanissimi italiani ricoverati negli ospedali di Zurigo e Berna che però al momento non sono trasportabili per le gravi condizioni, ha aggiunto.
(Unioneonline)
