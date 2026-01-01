«Il locale La Constellation era frequentato anche da italiani, io sono italiano e ho sempre frequentato quel locale, tanti italiani vanno là perché è un locale che chiudeva abbastanza tardi, che aveva il biliardo e le freccette e lo spazio era abbastanza grande per stare tutto insieme».

Così Battista Medde, lavoratore stagionale di Oliena accorso subito dopo lo scoppio.

«Dovevo andare anch'io - spiega - ma ho preferito un altro locale dove si poteva entrare gratuitamente, visto che La Constellation aveva un biglietto di ingresso».

Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha già parlato di «una quindicina di italiani ricoverati in diversi ospedali» e di «altrettanti dispersi», ma «il bilancio potrebbe essere destinato ad aumentare». In fase di attivazione proprio a Crans-Montana una task force italiana per dare supporto alle famiglie di vittime e dispersi.

