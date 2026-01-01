New York, Mamdani giura sul Corano: è il primo sindaco a farloUno dei testi apparteneva al nonno, l'altro ad Arturo Schomburg, scrittore e storico afroamericano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Zohran Mamdani ha prestato giuramento poco dopo la mezzanotte sul Corano, il libro più sacro dell'Islam ed è così diventato il primo sindaco di New York a farlo.
Uno dei Corani apparteneva al nonno, l'altro - prestato dalla Biblioteca Pubblica di New York - ad Arturo Schomburg, scrittore e storico afroamericano.
Per la seconda cerimonia pubblica nelle prossime ore a City Hall, Mamdani - primo cittadino musulmano della Grande Mela - utilizzerà ancora il Corano del nonno e uno appartenuto alla nonna.
L'utilizzo del Corano appartenuto a Schomburg, la cui opera ha plasmato l'Harlem Renaissance, sottolinea la diversità di fedi, razze ed etnie che caratterizza la città.
(Unioneonline)