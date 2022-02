È stata una diretta su un social network a far scoprire alle forze dell’ordine dove si era nascosto, dopo essersi reso irreperibile una volta che la condanna nei suoi confronti è diventata definitiva. Dall’Italia era fuggito in Germania e lì la Polizia italiana e la Guardia di finanza di Vercelli l’hanno arrestato.

L’uomo, pluripregiudicato, viveva in Piemonte ma si era dato alla macchia superando il confine con la Svizzera. Di lui si erano perse le tracce ma le ricerche non si sono mai interrotte con intense attività di indagini composte anche da intercettazioni internazionali che hanno permesso di ricostruire i suoi spostamenti e localizzarlo in Germania, a Mönchengladbach, dove è stata trovata l’auto che utilizzava. I suoi profili dei social network erano monitorati e, quando ha effettuato una diretta, è stato facile capire dove fosse esattamente. Grazie al possesso di documenti falsi era riuscito a eludere i controlli fino a quel momento.

L’ex latitante è stato estradato e riportato in Italia per essere ristretto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata