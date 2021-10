Un'esplosione si è verificata in una moschea sciita di Kandahar in Afghanistan, la culla dei talebani, come testimoniato da alcuni giornalisti presenti sul posto.

È accaduto questa mattina nel centro della città e durante la preghiera del venerdì, il giorno di massima concentrazione di fedeli durante la settimana.

Secondo la BBC sarebbe di almeno 16 morti e 32 feriti il primo bilancio della violenta deflagrazione.

L'esplosione sarebbe stata provocata da un attentatore suicida.

