Italiano accoltellato a morte a Ibiza: arrestato un 45enne di AvellinoIl presunto responsabile dell’omicidio fermato dalla Guardia Civil grazie ad alcune testimonianze
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Gli agenti della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio di Franco Sessa, 35 anni, avvenuto mercoledì pomeriggio in Calle Alzines, a Platija d'en Bossa, a Ibiza.
Si tratta di un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, originario di Avellino, identificato sulla base di testimonianze di residenti della zona.
Al momento non è stato chiarito il movente del crimine, è stato colpito con una coltellata letale nella parte sinistra del torace. Oggi la salma verrà sottoposta ad autopsia.
La vittima era originario di Pagani e risiedeva da oltre un decennio nell'isola delle Baleari, dove aveva svolto diversi lavori e negli ultimi tempi era impiegato
come pizzaiolo in un ristorante.
Le indagini della Guardia Civil proseguono alla ricerca di eventuali altri complici.
(Unioneonline)