Gli agenti della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio di Franco Sessa, 35 anni, avvenuto mercoledì pomeriggio in Calle Alzines, a Platija d'en Bossa, a Ibiza.

Si tratta di un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, originario di Avellino, identificato sulla base di testimonianze di residenti della zona.

Al momento non è stato chiarito il movente del crimine, è stato colpito con una coltellata letale nella parte sinistra del torace. Oggi la salma verrà sottoposta ad autopsia.

La vittima era originario di Pagani e risiedeva da oltre un decennio nell'isola delle Baleari, dove aveva svolto diversi lavori e negli ultimi tempi era impiegato

come pizzaiolo in un ristorante. 

Le indagini della Guardia Civil proseguono alla ricerca di eventuali altri complici.

(Unioneonline)

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