Ibiza, italiano accoltellato a morte vicino a un barSul caso indaga la Guardia Civil. Aggressore in fuga
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Un uomo italiano di circa trent’anni, sembra di origine campana, è stato accoltellato a morte a Ibiza.
Secondo i media locali, l'aggressione è avvenuta nell'area di Playa d'en Bossa, vicino a un bar in quel momento chiuso. L’aggressore si sarebbe poi dato alla fuga.
La vittima, colpita da almeno un fendente, sarebbe stata vista da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo. Contattata dall'ANSA, la Guardia Civil spiega di non poter dare al momento ulteriori indicazioni sulla dinamica dell'accaduto e sui possibili moventi.
Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l'uomo mentre parlava con altre due persone «in una lingua straniera», poco prima dell'aggressione.
Dopo l’allarme sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha provato a rianimare l’uomo ma senza successo.
(Unioneonline)