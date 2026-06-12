«Gli alleati europei non sono stati d'aiuto adesso, ma possono essere molto d'aiuto in futuro, dopo» l'intesa con l'Iran. Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump in un colloquio telefonico con il Corriere della Sera dopo che a La7 aveva invece detto che gli Usa hanno «vinto la guerra da soli» e che i leader europei e del G7 erano «irrilevanti». Sui possibili sviluppi diplomatici con i partner dell'Ue in seguito a un accordo con Teheran, ha replicato: «Non ne ho idea, dipende da loro».

La pace con Teheran ripete, è vicina, anche se «le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno dichiarato — inclusa la loro debole e patetica affermazione sull'esistenza di un accordo — non ha alcun riscontro nella realtà. Sono persone estremamente sleali con cui trattare; con loro, la buona fede è un concetto inesistente». «L'attacco con droni della scorsa notte contro navi indiane in uscita dallo Stretto di Hormuz — attacco che è stato completamente respinto — è assolutamente inaccettabile». L'Iran «farebbe meglio a rimettersi in riga, e in fretta», ha scritto su Truth.

I 14 punti della bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran sono stati rilanciati dall'agenzia di stampa iraniana “Mehr”, citando «una fonte vicina al team negoziale» di Teheran: tra questi «cessazione permanente e immediata della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. L'impegno degli Stati Uniti a non interferire negli affari interni dell'Iran e a rispettare la sovranità della Repubblica islamica dell'Iran. Revoca completa del blocco navale entro 30 giorni. L'impegno degli Stati Uniti a ritirare le proprie forze dalle aree circostanti l'Iran». Ancora, il testo prevede: «Riapertura dello Stretto di Hormuz entro 30 giorni con accordi con l'Iran. Sospensione delle sanzioni sulla vendita di petrolio, prodotti petrolchimici e derivati ​​e pieno accesso dell'Iran alle sue risorse finanziarie. La necessità che gli Stati Uniti e i loro alleati presentino piani di ricostruzione per l'Iran del valore di almeno 300 miliardi di dollari: da 8 a 60 giorni di negoziati per raggiungere un accordo finale basato sulle questioni nucleari e sulla revoca completa delle sanzioni primarie e secondarie statunitensi, nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Ribadito l'impegno dell'Iran, sancito dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), a non produrre armi nucleari. Durante i negoziati, gli Stati Uniti si sono impegnati a non aumentare le proprie forze nella regione e a non imporre nuove sanzioni. Sbloccare 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante il periodo di 60 giorni dei negoziati finali. Metà di tale importo deve essere messa a disposizione dell'Iran prima dell'inizio dei negoziati».

Se Stati Uniti e Iran sigleranno davvero il memorandum d'intesa annunciato da Donald Trump, con Ginevra accreditata come possibile teatro della firma, l'agenda internazionale della settimana potrebbe cambiare volto nel giro di poche ore.

(Unioneonline/D)

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