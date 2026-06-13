Arrivano nuove conferme sull’intesa tra Usa e Iran per mettere fine alla guerra.

Una fonte di alto livello ha dichiarato ad Al Arabiya che il memorandum d'intesa di Islamabad tra Washington e Teheran sarà però firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Al Arabiya aggiunge che si terranno poi degli incontri a Islamabad per discutere di questioni tecniche.

Il premier pachistano Shehbaz Sharif ha invece affermato su X che Stati Uniti e Iran sono «più vicini che mai a un accordo di pace» e che «la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore». Sharif ha aggiunto che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta «preparando per la firma elettronica dell'accordo di pace subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana».

(Unioneonline)

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