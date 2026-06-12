Cambio di programma per Papa Leone XIV nel suo viaggio di rientro a Roma da Tenerife. Il pontefice ha dovuto lasciare l’aereo su cui avrebbe dovuto fare ritorno insieme alla delegazione vaticana per un “inconveniente tecnico”: atterrerà nella Capitale con il jet del Re di Spagna, un Falcon dell'Esercito dell'Aria, «offerto gentilmente da Sua Maestà». La notizia arriva dalla sala stampa della Santa Sede che sottolinea come l'aereo prevede decollo alle 18 ora locale e atterraggio alle 23 a Roma.

Il personale della Santa Sede e i giornalisti del volo papale faranno invece ritorno nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione da Iberia, la compagnia che ha riscontrato il guasto.

L’intoppo si è registrato quando il volo papale con a bordo Leone XIV stava per avviare i motori e proseguire verso la pista di decollo. I piloti avrebbero notato che uno dei propulsori non stava funzionando come previsto, e quindi l’annuncio: «Mi dispiace doverlo dire – le parole del comandante -, ma abbiamo avuto un problema con uno dei sistemi a bordo. Il nostro staff sta tentando di risolvere l’inconveniente».

Poi la decisione di cambiare aereo per il rientro in Italia dopo la verifica nei tecnici che ha riscontrato come il guasto "non può essere riparato nell'immediato".

(Unioneonline/v.l.)

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