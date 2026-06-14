Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica: lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer. «Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi», ha aggiunto Starmer.

Secondo la Bbc, l'operazione per intercettare la petroliera, che si chiama Smyrtos, è durata circa sei ore. 

(Unioneonline)

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