Starmer: «Intercettata nella Manica una petroliera della flotta ombra russa»Il premier inglese: «Le nostre forze hanno inflitto un altro duro colpo alla Russia di Putin»
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Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica: lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer. «Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi», ha aggiunto Starmer.
Secondo la Bbc, l'operazione per intercettare la petroliera, che si chiama Smyrtos, è durata circa sei ore.
(Unioneonline)