Elon Musk è ufficialmente diventato il primo “trilionario” del pianeta.

Con la quotazione al Nasdaq di SpaceX, la cui capitalizzazione è schizzata oltre i 2.000 miliardi di dollari, il patrimonio personale del magnate è volato da circa 700 a quasi 1.100 miliardi.

Grande entusiasmo e applausi scroscianti al suono della campanella, come grande era stata l’attesa in giornata, con diverse centinaia di persone radunate davanti al maxischermo Nasdaq di Times Square, l'iconico display a Led cilindrico, alto sette piani all'incrocio tra Broadway e la 43esima Street.

SpaceX, la conglomerata di Elon Musk, ha fatto il suo esordio sul listino tecnologico di Wall Street, sotto il simbolo SPCX, nell'ambito dell'Ipo più grande della storia.

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