Usa-Iran, la pace resta «vicina». Incertezza sui tempi della firma (a distanza)Duello sul “timing” per l’accordo. Intanto Trump festeggia 80 anni con un incontro di lotta alla Casa Bianca prima di volare in Francia per il G7
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Resta «vicina» la firma dell'accordo tra Usa e Iran per un accordo di definitivo cessate il fuoco, ma il “timing della pace” non è certo.
Le voci si rincorrono: prevista per oggi, domenica, o comunque «a ore». Di certo non dovrebbe esserci una firma in presenza a Ginevra tra il vicepresidente americano JD Vance e il presidente del Parlamento di Teheran Ghalibaf. Probabile la firma a distanza, seguita poi da colloqui tecnici. Dopo l’intesa è prevista la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz.
Intanto, il presidente Usa Donald Trump proprio oggi festeggia gli 80 anni (con un incontro di lotta organizzato alla Casa Bianca) per poi volare al G7 di Evian, in Francia, dove da quanto filtra incontrerà anche il premier ucraino Volodymyr Zelensky.
(Unioneonline)