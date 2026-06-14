Nella bozza di accordo tra Washington e Teheran, l’Iran si impegna a «non produrre o acquisire un'arma nucleare»: lo ha affermato un alto funzionario iraniano alla Reuters, che ne ha dato notizia sul proprio sito.

La bozza prevede che i dettagli su come gestire l'uranio arricchito attualmente esistente in Iran verranno invece discussi in un periodo di 60 giorni successivo all'intesa preliminare tra le parti. Sempre in base a quanto si è appreso, oltre alla questione della rinuncia all'arma nucleare da parte di Teheran, i principali punti del memorandum in fase di possibile finalizzazione tra Usa e Iran sono:

la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane al traffico di navi commerciali e rimozione del blocco marittimo applicato in zona dagli Usa;

da parte delle forze iraniane al traffico di navi commerciali e rimozione del blocco marittimo applicato in zona dagli Usa; la sospensione temporanea delle sanzioni inflitte da Washington al petrolio iraniano;

inflitte da Washington al petrolio iraniano; il via libera degli Usa allo scongelamento di 25 miliardi di dollari in beni iraniani bloccati;

in beni iraniani bloccati; lo stop alla prosecuzione del programma nucleare iraniano fino al raggiungimento di un accordo definitivo e l'accettazione da parte degli Stati Uniti della condizione per cui l'Iran diluirebbe sul proprio territorio le scorte di uranio arricchito che detiene, in modalità da stabilire entro 60 giorni.

La firma dell’intesa – come trapelato – dovrebbe avvenire a breve, senza un faccia a faccia tra le delegazioni, ma con il memorandum firmato a distanza.

(Unioneonline)

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