E’ il partito socialdemocratico Spd a uscire vincitore dalle elezioni parlamentari in Germania che sanciscono la fine dell’era Merkel.

Spd ha ottenuto il 25,7% dei voti, battendo di misura i cristiano-democratici conservatori Cdu-Csu della stessa Merkel, che con il 24,1% ha ottenuto il peggior risultato della sua storia. Basti pensare che la stessa Cdu ha perso, in favore

dell'Spd, il collegio che Angela Merkel aveva conquistato per ben otto volte consecutive dal 1990, nella circoscrizione del

Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, senza contare il crollo al 31% (-7%) dei conservatori Csu nel tradizionale “feudo” di Baviera.

Terza forza uscita dalle urne sono invece i Verdi, con il 14,8% dei consensi, mentre i liberali Fdp hanno chiuso all’11,5%.

Calano invece i consensi per l’ultradestra Afd, che ha ottenuto circa il 10%, contro il 12,6% di 4 anni fa, ma che si afferma nel Land orientale della Sassonia e in Turingia.

Quanto alle ipotesi sul prossimo governo, la maggioranza non è ancora definita, ma Verdi e Fdp saranno ago della bilancia.

I principali candidati Scholz (Spd) e Laschet (Cdu) hanno entrambi dichiarato che una coalizione di governo sarà sicuramente definita entro dicembre.

E il nuovo esecutivo potrebbe essere formato da una coalizione targata socialdemocrazia, con Verdi e liberali in appoggio. "Gli elettori hanno espresso la loro volontà in modo molto chiaro: hanno rafforzato Spd, Verdi e Liberali. E questi tre devono guidare il nuovo governo", ha detto da Berlino Olaf Scholz, cancelliere in pectore della Spd.

