«Un verdetto senza appello», l’aspirazione chiara dei francesi «al cambiamento». Sono le parole di Jordan Bardella, candidato premier del Rassemblement National, sui risultati del primo turno delle elezioni che in Francia segnano la vittoria del partito di estrema destra. Il ventottenne delfino di Marine Le Pen parla di «speranza senza precedenti in tutto il Paese». «Se mi darete la fiducia» al secondo turno «sarò il primo ministro di tutti», ha sottolineato Bardella, secondo cui il voto di domenica sarà tra i più «determinanti di tutta la storia della Quinta Repubblica».

«La democrazia ha parlato», ha affermato poi Marine Le Pen, annunciando ai suoi sostenitori festanti nel quartier generale di Henin-Beaumont di essere stata rieletta deputata al primo turno, mentre vengono diffusi i sondaggi che danno come ampiamente vincente il suo partito (con circa il 34%) . «I francesi - ha continuato - hanno testimoniato la loro volontà di voltare pagina dopo 7 anni di potere sprezzante e corrosivo». Il voto che vede il Rassemblement National in testa è «un segnale di fiducia che ci onora e ci impone dei doveri».

Per il secondo turno ha invocato la maggioranza assoluta.

«Abbiamo cominciato a cancellare il blocco macroniano. Stasera è la prima tappa di una marcia verso l'alternanza politica per condurre le riforme di cui ha bisogno il Paese».

«Dinanzi al Rassemblement National, è arrivato il momento di un'ampia unione chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno», ha ribattuto il presidente francese, Emmanuel Macron, in una dichiarazione trasmessa dall'Eliseo dopo l'esito del voto, e ha inoltre richiamato il fatto che «l'elevata partecipazione al primo turno di queste elezioni politiche dimostra l'importanza di questo voto per tutti i nostri connazionali e la volontà di chiarire la situazione politica» nel Paese. La loro scelta democratica ci impegna», sottolinea il presidente, il cui partito si è piazzato terzo, dietro al Rassemblement National di Marine Le Pen e la coalizione di sinistra Nouveau Front Populaire.

L’affluenza finale è stata del 65,5 per cento degli aventi diritto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata