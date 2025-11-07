l’addio
07 novembre 2025 alle 21:31aggiornato il 07 novembre 2025 alle 21:35
È morto James Watson, vinse il Nobel per le scoperte sul Dna: aveva 97 anniBiologo, genetista e biochimico statunitense, fu premiato nel 1962 insieme a Francis Crick
James Watson, il premio Nobel che ha partecipato alla scoperta della struttura del Dna, è morto a 97 anni. Lo riporta il New York Times.
Biologo, genetista e biochimico statunitense, vinse il premio nel 1962 insieme a Francis Crick.
Watson è deceduto in un hospice nello stato di New York, dove era stato trasferito la scorsa settimana dopo un ricovero in ospedale per un'infezione.
