James Watson, il premio Nobel che ha partecipato alla scoperta della struttura del Dna, è morto a 97 anni. Lo riporta il New York Times.
Biologo, genetista e biochimico statunitense, vinse il premio nel 1962 insieme a Francis Crick.

Watson è deceduto in un hospice nello stato di New York, dove era stato trasferito la scorsa settimana dopo un ricovero in ospedale per un'infezione. 

(Unioneonline)

