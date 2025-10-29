Dopo la Giamaica, l’uragano Melissa colpisce Cuba con venti a quasi 200 km orariLa super tempesta declassata a categoria 3, ma resta «estremamente pericolosa». Danni e vittime
Dopo aver portato devastazione – e si registrano anche vittime –- in Giamaica, l'uragano Melissa ha toccato terra sulla costa meridionale della parte orientale di Cuba.
Pur declassato a categoria tre, ha dichiarato il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, la super tempesta – una delle più violente di questo secolo - ha colpito l'isola con venti massimi sostenuti di 195 km/h.
Melissa, definita «estremamente pericolosa», nelle prime ore di ieri ha raggiunto la massima potenza con venti superiori ai 300 km orari, causando piogge torrenziali e gravi allagamenti.
(Unioneonline)