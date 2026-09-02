«Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali»: così dai social nelle ultime ore Alessandro Di Battista, dopo il malore da cui è stato colpito nella giornata di sabato 29 agosto.

«Partirò da Cuba il 4 settembre con un'aeroambulanza – ha poi sottolineato l’ex deputato M5s – i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza».

Negli ultimi giorni due specialisti del Gemelli di Roma erano volati a L'Avana, dove Di Battista è stato trasferito dopo il primo ricovero a Santa Clara, e stanno affiancando i sanitari dello "Hermanos Ameijeiras". Potrebbero viaggiare sull'aereo che riporterà l’ex deputato a Roma.

Al fianco di Di Battista da un paio di giorni ci sono anche, tra gli altri, Sahra Lahouasnia, la madre dei suoi due figli, e Luca Di Giuseppe, presidente di Schierarsi, l'associazione da lui fondata.

(Unioneonline/v.l.)

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