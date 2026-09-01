Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista – colpito da un grave malore a Cuba e ora ricoverato a L’Avana – è previsto per giovedì. Lo si apprende da fonti ben informate. Le stesse fonti spiegano come l'intenzione sarebbe quella di anticipare il volo da Cuba a domani, ma difficilmente si riuscirà ad organizzare il trasferimento prima del 3 settembre.

«Sono in contatto con familiari di Alessandro Di Battista perché è una vicenda che mi sta particolarmente a cuore. Noi nutriamo un affetto sincero», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervistato a In Onda su La7. Aggiungendo: «La condizione è apparsa grave, seria fin dall'inizio ma le notizie le danno i familiari. Stiamo dando un contributo standogli vicino e speriamo che presto possa tornare in Italia e possa riprendersi presto».

Anche il governo segue da vicino la vicenda: «Stiamo lavorando per il rientro in Italia», ha confermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

(Unioneonline)

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