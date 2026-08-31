La Corte Suprema benedice i lavori per la sala da ballo alla Casa Bianca: vittoria per TrumpI saggi divisi sulla costruzione ma arriva il via libera alla prosecuzione dell’opera voluta dal presidente
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La Corte Suprema dà il via libera a Donald Trump: il presidente può per ora continuare i lavori di costruzione della sua sala da ballo alla Casa Bianca.
Lo hanno stabilito i saggi respingendo, con 5 voti a favore e quattro contrari, l'azione di un gruppo che cercava di sospendere il progetto a data da destinarsi. In una sentenza contenuta in otto pagine e non firmata, la Corte Suprema ha precisato che il National Trust for Historic Preservation non ha l'autorità per fermare il progetto.
La decisione è un'importante vittoria per Donald Trump.
(Unioneonline)