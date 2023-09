La pizza dedicata a re Carlo III d’Inghilterra, creazione della pizzaiola chef cagliaritana Emiliana Scarpa a Buckingham Palace.

Dopo averla “progettata” in collaborazione con Graziella Frau in occasione dell’incoronazione del nuovo sovrano del Regno Unito, Scarpa ha deciso di portare la sua specialità “reale” (sormontata da tanto di corona) davanti ai cancelli della residenza Windsor della City, dove si è recata per promuovere la sua attività e per partecipare al format culinario “The italian show”.

La sua presenza – e quella della sua pizza (guarnita di mozzarella di pecora) al palazzo reale non è passata inosservata, nemmeno ai tabloid. L’Express, ad esempio, le ha dedicato un articolo dal titolo: “Italian chef behind King's Coronation pizza proudly displays new creation outside Palace”. Ovvero: “La chef italiana che ha dedicato una pizza a re Carlo mostra con orgoglio la sua creazione a Buckingham Palace”.

