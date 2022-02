Vladimir Putin alza la posta in gioco della guerra in Ucraina e sventola l'arma del nucleare, ordinando l’allerta del sistema difensivo “in risposta alle dichiarazioni aggressive dell'Occidente”, ha detto. Una minaccia gravissima, come non se ne sentivano dai tempi della Guerra Fredda, e “reale”, secondo gli analisti militari.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha spiegato che la decisione di Putin è una risposta alle minacce attribuite al ministro degli Esteri inglese, Liz Truss, che ieri aveva tra l'altro assicurato sostegno alla partecipazione di "volontari" britannici alla guerra in Ucraina. "Vi sono state dichiarazioni inaccettabili fatte da diversi esponenti occidentali su possibili scontri fra Nato e Russia", ha detto sarcastico Peskov alla Pa. "Dichiarazioni i cui autori non intendo svelare, sebbene si tratti del ministro degli Esteri britannico".

La catena nucleare in Russia ricalca il modello sovietico: sono tre le persone che posseggono le “chiavi” del nucleare, ossia i codici di lancio. Il presidente russo, chiaramente, ma anche il ministro della Difesa e il capo di Stato maggiore interforze. Se uno solo dei tre annulla il codice, il meccanismo si blocca.

Negli Stati Uniti, invece, è il commander-in-chief, ossia il presidente americano, l’unico a poter autorizzare l’utilizzo delle testate nucleari con speciali codici contenuti nella famosa valigetta nera che lo segue ovunque, la “Football”. Al segretario della Difesa solo il compito di confermare l’ordine.

Nel frattempo, sapere con certezza di quante testate nucleari è composto l’arsenale russo è impossibile. Secondo uno studio della Federation of american scientists, organizzazione di ricerca no-profit fondata nel 1945 e composta da scienziati ed analisti, l'arsenale nucleare della Russia conta circa 4.477 testate nucleari – tra cui 2.889 immagazzinate e non immediatamente adoperabili, e 1.558 già montate sui diversi vettori - oltre ad altre 1.500 che sono però già smantellate o in via di smantellamento.

Gli Stati Uniti detengono un arsenale nucleare come quello russo, pari a 5.428 testate nucleari, di cui 3.608 già installate.

