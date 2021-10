Greta Thunberg “influenza” la Regina Elisabetta, che si unisce al coro contro i politici che sul clima sanno fare solo bla bla.

La sovrana inglese, 95 anni compiuti di cui quasi 70 sul trono, ha bacchettato in uno sfogo piuttosto irrituale i leader che a quanto pare si preparano a disertare l'appuntamento cruciale della CoP26, a due settimane dalla conferenza internazionale sul clima in programma a Glasgow sotto la presidenza del governo britannico di Boris Johnson, in partnership con Italia e Onu.

Fra coloro che non hanno confermato la presenza spiccano i nomi del presidente russo Vladimir Putin o di quello brasiliano Jair Bolsonaro. Ma soprattutto del cinese Xi Jinping e dell'indiano Narendra Modi. L’atteso vertice rischia così di trasformarsi in un flop: persino sull'obiettivo di contenere le emissioni nocive in modo da frenare il riscaldamento globale entro il limite di 1,5 gradi in più rispetto all'era pre industriale fissato sulla carta già dagli accordi di Parigi.

"Non so ancora chi parteciperà", ha ammesso Elisabetta II a margine dell'inaugurazione della nuova legislatura del parlamento locale del Galles con la duchessa di Cornovaglia, Camilla, consorte del suo primogenito Carlo, e con la presidente di turno dell'assemblea, Elin Jones. "Ho sentito parlare della Cop26, ma ancora non so chi arriverà. Nessuna idea - ha insistito -. Sappiamo solo di persone che non vengono". "È davvero irritante quando parlano, ma non fanno", è quindi sbottata.

Dichiarazioni "private e non destinate a essere trasmesse" dai media, si è affrettato a precisare il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, a nome del governo Johnson. Ma ormai il pasticcio era fatto, e ora si temono incidenti diplomatici.

Anche l'erede al trono Carlo nei giorni scorsi ha denunciato pubblicamente, in un'intervista alla Bbc, l'atteggiamento di quei governi che "parlano" invece di "agire" concretamente, aggiungendo di comprendere "le frustrazioni" di Greta Thunberg e di altri giovani attivisti contro il "bla bla". Ieri il figlio William ha attaccato i miliardari Jeff Bezos, Elon Musk e Richard Branson, sollecitandoli a investire risorse per "salvare il pianeta", invece di sprecarle a miliardi nella corsa (inquinante) al turismo spaziale.

