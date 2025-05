Clamoroso in Germania: il leader della Cdu, Friedrich Merz, non è riuscito a ottenere in Parlamento la maggioranza necessaria per diventare cancelliere.

Al primo turno Merz ha infatti ottenuto 310 voti, ovvero sei voti in meno del necessario, ma sono 18 i membri della coalizione Cdu-Csa e Spd che non lo hanno votato al Bundestag.

Una situazione inedita e non è al momento chiaro quando ci sarà il secondo turno di votazione. La sessione è stata sospesa e aggiornata per consentire ai gruppi politici di consultarsi sui passi successivi.

Intanto, l’opposizione attacca. La leader Afd Alice Weidel ha chiesto elezioni anticipate. «Merz dovrebbe farsi da parte e sgomberare la strada per le elezioni generali», ha affermato Weidel.

