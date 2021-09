Chiuse le urne in Germania per le elezioni che chiudono dopo 16 anni l’era di Angela Merkel.

E stando ai primi exit poll diffusi dalla tv pubblica Ard la Cdu, il partito della cancelliera uscente, ha recuperato tutto lo svantaggio nei confronti dei socialdemocratici.

Si profila un avvincente testa a testa.

L’Spd di Olaf Scholz e la Cdu-Csu di Armin Laschet sono appaiati al 25%. Seguono i Verdi al 15%, i liberali e l’ultradestra di Afd sono all’11%, la Linke a 5%, in bilico per l’ingresso al Bundestag perché la soglia di sbarramento è fissata proprio al 5 per cento.

Secondo gli exit poll diffusi dall’altro canale tv pubblico, Zdf, leggero vantaggio per l’Spd al 26%, davanti alla Cdu-Csu che è al 24%. Poi i verdi al 14,5%, i liberali al 12%, l'Afd al 10% e la Linke

al 5%.

Gli exit poll della Zdf sono stati accolti con applausi e urla da stadio nella sede della Spd a Berlino. Il partito già rivendica la cancelleria per Olaf Scholz.

Come funziona il sistema elettorale tedesco

