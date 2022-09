Chiusa al pubblico la camera ardente con la bara di Elisabetta II, alle 11 i funerali solenni.

Gli ultimi hanno imboccato il varco di Southwark Park di corsa, col fiato in gola, per riuscire a cogliere la chance di entrare alla Westminster Hall prima della chiusura e sfilare di fronte al feretro della sovrana di una vita, morta l'8 settembre a 96 anni, 70 dei quali trascorsi sul trono del Regno Unito.

Re Carlo ieri sera ha ringraziato con un messaggio pubblico le “innumerevoli persone che in questi 10 giorni” hanno “profondamente toccato” la Royal Family con il loro “sostegno e conforto”.

Il saluto cede ora il passo ai funerali solenni, all’ossequio di circa 500 potenti della Terra provenienti da ogni latitudine (c’è anche Mattarella, a Londra da ieri) per onorare una donna che nel 1952 ha indossato la corona quando aveva appena 26 anni.

Una donna che ha contribuito a lasciare dietro di sé “un mondo migliore”, ha detto Joe Biden.

Le grandiose esequie di Stato predisposte nell'abbazia di Westminster sono le prime da quelle concesse a Winston Churchill nel 1965 e le più imponenti nella storia contemporanea del globo.

Presenti ai funerali anche i principini George e Charlotte, di 9 e 7 anni, secondo e terza nella linea di successione al trono britannico.

Non si placano intanto le polemiche per gli inviti fatti o negati: da quello confermato alla Cina, nonostante le proteste del Parlamento britannico sul “genocidio degli uiguri nello Xinjiang” a quello sparito al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, alleato imbarazzante. E poi quello negato da subito alla Russia di Putin, esclusa al pari di Afghanistan, Bielorussia, Birmania, Siria e Venezuela.

Un’esclusione che ha provocato la reazione di Mosca, dove la portavoce degli Esteri Maria Zakharova ha accusato Downing Street di “strumentalizzare una tragedia nazionale che ha toccato i cuori di milioni di persone”, agendo in modo “profondamente immorale” e persino “blasfemo”.

In più, l’affronto dell’accoglienza alla first lady ucraina Olena Zelenska: ha sfilato a Westminster Hall dinanzi al catafalco reale, è stata ricevuta con tutti gli onori a palazzo per il banchetto serale e incontrata a tu per tu prima di tutti da Kate, neo principessa di Galles e consorte dell'erede al trono.

