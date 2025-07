Israele e Siria hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco, sottoscritto anche da Turchia, Giordania e altri Paesi della regione. A darne notizia è stato l’ambasciatore americano in Turchia, Tom Barrack, che ha lanciato un appello alle varie comunità coinvolte nel conflitto siriano: «Invitiamo drusi, beduini e sunniti a deporre le armi e, insieme alle altre minoranze, a costruire una nuova e unita identità siriana, in pace e prosperità con i suoi vicini».

Intanto, sul fronte della guerra in corso a Gaza, è intervenuto il presidente americano Donald Trump. Durante una cena con i repubblicani alla Casa Bianca, riportano i media statunitensi, ha dichiarato: «Abbiamo recuperato la maggior parte degli ostaggi. A breve ne arriveranno altri dieci». Il presidente ha quindi espresso l’auspicio che il conflitto possa concludersi al più presto.

