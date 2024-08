Le Olimpiadi di Parigi 2024 ancora sotto i riflettori per motivi che con lo sport non c’entrano nulla.

Le polemiche erano iniziate con la cerimonia d’apertura (dal polverone per l’ultima cena “queer” a quello per la sfilata sulla Senna inquinata, passando per il caso dei Capi di Stato – tra cui Sergio Mattarella – lasciati sotto la pioggia). E proprio la grande festa che ha aperto i Giochi nella capitale francese è al centro dell’ultimo caso.

La magistratura francese ha infatti aperto un'inchiesta dopo che gli organizzatori della Cerimonia d'apertura hanno presentato ieri una denuncia per minacce di morte. Lo ha reso noto la procura di Parigi.

Da quanto riferito, l'inchiesta è stata affidata alla Brigata anticrimine. Ma altre indagini sono in corso, perché – sempre per minacce – hanno presentato denunce separate anche il direttore artistico della cerimonia, Thomas Jolly, della drag queen, Nicky Doll, e della dj e militante femminista, Barbara Butch.

