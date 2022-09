A una settimana dalla morte a 96 anni della Regina Elisabetta II, prima giornata di pausa per re Carlo III e il principe di Galles, William, nuovo erede al trono britannico, impegnati in questi sette giorni in una girandola di eventi senza sosta.

Il sovrano si è spostato oggi con la neo regina consorte Camilla nella residenza di campagna di Highgrove, nel Gloucestershire inglese - loro buen retiro da anni - per un giorno di raccoglimento più intimo in memoria di sua madre, secondo quanto riferiscono fonti di corte. Mentre William si è diretto con Kate e i tre figli (George, Charlotte e Louis) nel verde di Sandringham, nel Norfolk.

Sono queste ore di riposo necessarie per padre e figlio, non solo per condividere il lutto con i sudditi in tutte e 4 le nazioni del Regno Unito e completare i primi passaggi della successione, ma anche per prepararsi all’ultimo capitolo del lungo addio a Elisabetta: gli oceanici funerali di Stato previsti lunedì 19, il rito nell'abbazia di Westminster, gli incontri con parte dei 500 dignitari stranieri in arrivo e infine la sepoltura della regina nella cappella di St George, al castello di Windsor, accanto alle spoglie del principe consorte Filippo.

Ancora “in tour” per conto della dinastia la principessa Anna, tornata in Scozia per ricevere le condoglianze di comunità e associazioni caritative locali patrocinate dal casato; e il principe Edoardo, atteso oggi con la moglie Sophie a Manchester, seconda area urbana dell'Inghilterra.

IL CORTEO – Intanto è proseguita tutta la notte la sfilata di sudditi e ammiratori di tutte le età nella Westminster Hall di Londra per rendere l'ultimo omaggio alla regina Elisabetta sotto la sorveglianza di un apparato di sicurezza capillare, ma tutto sommato discreto. Dopo la processione reale di ieri e l'apertura alla pubblico della camera ardente - in calendario per 4 giorni sino al funerale e alla sepoltura della sovrana di lunedì 19 - la coda si è stabilizzata stamattina per una lunghezza di circa 5 chilometri sulle rive del Tamigi con attese che secondo le autorità locali potrebbero arrivare fino a 30 ore. Dalle autorità locali è stato attivato anche un livestreaming su YouTube per controllare lo stato della fila.

LA TELEFONATA DI MATTARELLA - Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fa sapere il Quirinale, “ha avuto un cordiale colloquio con Sua Maestà Carlo III”.

Il Capo dello Stato, si legge nel comunicato, “ha rinnovato le più sentite condoglianze della Repubblica italiana e sue personali per la scomparsa della Regina Elisabetta II, ha ricordato le visite della Sovrana in Italia e gli incontri personali nonché l'amicizia dimostrata nei confronti del nostro Paese negli anni del Suo Regno. Il Presidente ha, altresì, espresso a Carlo III voti augurali per l'inizio del Regno”.

