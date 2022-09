Migliaia di persone a Edimburgo per rendere omaggio ai resti della regina Elisabetta II – morta a 96 anni l'8 settembre nella residenza scozzese di Balmoral – esposti nella cattedrale di St Giles.

Ieri sera, a dare inizio alla veglia attorno al catafalco, erano stati i quattro figli della sovrana britannica: re Carlo e i principi Anna, Edoardo e Andrea.

Il feretro ha poi lasciato la cattedrale ed è stato caricato su un volo speciale per Londra, accompagnato a bordo dalla principessa Anna.

CARLO IN IRLANDA DEL NORD – Carlo III intanto, oggi è in Irlanda del Nord, tappa delicatissima per il suo tour fuori dai confini interni dell'Inghilterra. Ci è stato per ben 40 volte, oggi per la prima volta da capo di Stato per ricevere le condoglianze e scambiare con rappresentanti popolari gli impegni di lealtà.

Accolto con grande calore da una folla di persone a Belfast, si è impegnato di fronte alle autorità e ai rappresentanti di tutti i partiti dell’Irlanda del Nord a seguire le orme di sua madre nello sforzo per favorire la riconciliazione e un futuro migliore nella nazione storicamente più turbolenta del Regno Unito.

Il nuovo sovrano ha ricordato a Hillsborough Castle come la regina Elisabetta abbia "pregato" e contribuito durante il suo intero regno per "rimarginare le ferite" dell'Irlanda del Nord: consapevole "del dolore" sperimentato da tanti in questa terra, cui era fortemente legata, e al contempo fedele al pilastro di un "sistema costituzionale" a garanzia di tutte le nazioni del Regno.

In precedenza lo speaker Alex Maskey - nel suo caratteristico accento irlandese - aveva elogiato la regina Elisabetta "non come un'osservatrice distante dei dolori e delle tragedie" dei nordirlandesi, ma come un esempio di "leadership positiva" in grado di "aiutare ad abbattere le barriere e d'incoraggiare la riconciliazione".

LA RUSSIA ESCLUSA – Intanto, come previsto, la Russia è stata esclusa per volere del governo britannico dagli inviti al solenne funerale di Stato della regina Elisabetta II in programma a Londra lunedì 19 settembre.

Lo riportano fonti informate citate dalla Bbc. Mosca paga pegno per l’invasione dell’Ucraina, al pari della Bielorussia sua alleata e della Birmania, a sua volta sanzionata dopo la stretta seguita all'ultimo golpe militare. L'Iran è invece invitato, ma soltanto al livello di ambasciatore. Alle esequie è attesa la presenza di circa 500 dignitari stranieri, inclusi capi di Stati o di governo.

(Unioneonline/D)

