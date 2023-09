Tragedia in Canada dove due persone sono state uccise e sei ferite nel corso di una sparatoria nel parcheggio di una sala ricevimenti.

È successo ieri, a Ottawa. Nella location erano in corso le celebrazioni di due matrimoni quando gli invitati hanno sentito degli spari provenienti dall’esterno. Immediato l’allarme, con le persone che sono corse a cercare riparo. «C'era caos, non c'era una direzione precisa verso la quale andavano, era tutto un fuggi fuggi», ha raccontato uno dei presenti. Dopo un primo momento di smarrimento e silenzio, ancora esplosioni.

Gli agenti «hanno detto di rimanere nei nostri veicoli. Non potevamo andare via», ha riferito uno dei testimoni. Il bilancio è di due vittime, uomini di età compresa tra i 26 e 29 anni, entrambi di Toronto. Tra i sei feriti c'erano degli americani, ma non erano in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dall’ispettore di polizia Martin Groulx, quanto successo non sarebbe «un crimine d'odio legato alla razza o a credenze religiose», ma non si esclude al momento alcuna pista.

Salgono così a 12 il numero degli omicidi registrati nel 2023 a Ottawa, la capitale del Canada, che conta circa un milione di abitanti. Secondo il governo canadese, negli ultimi anni diverse città canadesi hanno assistito a un notevole aumento della violenza armata con sparatorie sempre più frequenti. I crimini violenti legati alle armi, dal 2009, sarebbero aumentati del’81%.

