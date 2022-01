Dopo essere caduto a terra, nessuno lo ha soccorso, lasciandolo agonizzante per ore fino alla morte. La vittima è il noto fotografo svizzero René Robert: era a Parigi, nel pieno centro della città, quando è caduto, poi probabilmente ha perso i sensi o comunque non è riuscito a rialzarsi.

Erano le 9 di sera in rue de Turbigo, quartiere de La République. I passanti non si sono fermati, non hanno chiamato l’ambulanza, e il freddo glaciale della notte ha ridotto l’artista 84enne, famoso per essere il “fotografo del tango”, in uno stato di “estrema ipotermia”. Questo è quello che i medici dell’ospedale Cochin hanno scritto sul referto di morte dopo che, intorno alle 6 del mattino, un clochard ha dato l’allarme.

(Unioneonline/s.s.)

