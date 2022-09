Due stregoni sospettati di aver ucciso un bimbo di 5 anni, destinandolo a un rito sacrificale, sono stati arrestati dalla polizia di Mbale, in Uganda.

Il piccolo era scomparso tre settimane fa e ieri sera il suo corpicino è stato ritrovato sepolto in una piantagione di canne da zucchero.

Al termine delle indagini sono finiti in manette i fratelli Jamadah e Ibrahim Isiko, uno dei quali ha condotto gli agenti sul luogo del crimine spiegando che la vittima è stata decapitata per "compiere un sacrificio". Entrambi inoltre, secondo la polizia, potrebbero essere collegati al presunto sacrificio di un altro ragazzino, scomparso alcune settimane fa e non ancora ritrovato.

I sacrifici umani in Uganda possono essere puniti con l'ergastolo o la pena di morte.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata