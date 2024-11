Il Pentagono invierà 500 missili intercettori in Ucraina per i sistemi di difesa aerea a medio raggio Nasams e Patriot: lo scrive il Wall Street Journal (Wsj), che cita una fonte dell'amministrazione Biden, come riportano i media ucraini.

Secondo il giornale, gli Stati Uniti vogliono inviare armi a Kiev prima che il presidente eletto Donald Trump entri in carica.

Si prevede che i missili arriveranno presto: ciò dovrebbe soddisfare la necessità di rafforzare la difesa aerea ucraina entro la fine di quest'anno.

Ieri intanto c’è stata una telefonata di congratulazioni di Volodymyr Zelensky a Donald Trump per la sua vittoria, con il presidente eletto che ha assicurato al presidente ucraino che continuerà a sostenere Kiev con la sua rete di satelliti Starlink.

«Le uccisioni insensate finiranno presto. Il tempo per gli speculatori guerrafondai è scaduto», ha scritto sulla sua piattaforma Elon Musk, che ha partecipato alla conversazione. La telefonata è durata 25 minuti e non sarebbero stati discussi i dettagli del piano di pace ma Zelensky ne sarebbe uscito in qualche modo rassicurato, secondo Axios.

Ora si attende un colloquio fra Trump e Vladimir Putin, che si è già detto pronto a rispondere alla chiamata.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata