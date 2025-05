Alle elezioni generale in Australia vincono i laburisti del primo ministro Anthony Albanese.

È stato lo stesso Albanese a rivendicare il successo, promettendo di guidare la nazione «in un periodo difficile, di incertezza globale».

«Grazie al popolo australiano per l'opportunità di continuare a servire la migliore nazione del mondo», ha detto a una folla esultante durante una festa elettorale a Sydney.

Il leader del partito liberale, il conservatore Peter Dutton, ha ammesso la sconfitta e ha annunciato di aver avuto dei colloqui con Albanese. «Ho chiamato il primo ministro per congratularmi con lui per il suo successo», ha affermato. Aggiungendo: «Non abbiamo fatto abbastanza bene in questa campagna, questo è evidente e me ne assumo la piena responsabilità».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata