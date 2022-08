Strage a Kabul, capitale dell’Afghanistan.

Una forte esplosione si è verificata nella moschea di Abu Bakr al Siddiqi, nel quartiere di Khari Khana, nella parte settentrionale della città e secondo i primi report forniti da Al Jazeera e da Emergency ci sarebbero almeno 20 morti e 40 feriti.

Tra le vittime dell’attentato, compiuto nel corso della preghiera serale, ci sarebbe anche l’imam.

Dopo l’accaduto il regime talebano, che in questi giorni ha celebrato il primo anniversario del ritorno al potere dopo il ritiro delle truppe occidentali, ha espresso parole di condanna.

"Preghiamo per le vittime, i responsabili verranno puniti", ha affermato il portavoce dell'Emirato islamico in Afghanistan, Zabihullah Mujahid.

(Unioneonline/l.f.)

