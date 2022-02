È partita la caccia all’uomo a Londra per identificare l’autore di una brutale aggressione avvenuta davanti alla stazione di East Croydon. Una donna era appena scesa da un bus quando uno sconosciuto si è avvicinato e con un coltello le ha tagliato parte del cuoio capelluto, strappandole i capelli. Quando lei è caduta a terra, le ha sferrato una serie di pugni e infine è fuggito lasciandola in gravi condizioni.

L’episodio si è verificato quasi due mesi fa, era il 18 dicembre, ma la polizia nonostante serrate indagini non ha trovato il responsabile, ora ha deciso di lanciare un appello per chiedere la collaborazione dei cittadini pubblicando sui social un annuncio con la foto del sospettato che avrebbe agito per motivi al momento non chiari, ma l’ipotesi che va per la maggiore è quella di un gesto portato a termine per motivi razziali.

