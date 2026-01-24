«Non sono accettabili affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi NATO in Afghanistan, soprattutto se provengono da una nazione alleata». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a proposito delle affermazioni del presidente Usa Donald Trump, che ha dichiarato che l’Italia e gli altri Stati aderenti all’Alleanza Atlantica sono «rimasti indietro» durante le operazioni in Afghanistan.

«L'amicizia necessita di rispetto, condizione fondamentale per continuare a garantire la solidarietà alla base dell'Alleanza Atlantica», ha aggiunto la premier.

Palazzo Chigi in una nota ha spiegato che «il Governo italiano ha appreso con stupore» delle dichiarazioni del leader di Washington. Secondo un’anticipazione del Tg La7, inoltre, il ministro della Difesa Guido Crosetto invierà lunedì una lettera formale al segretario alla Difesa degli Stati Uniti e al segretario generale della Nato, in risposta alle recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sul ruolo delle forze Nato in Afghanistan e sull'impegno degli alleati, «considerate offensive per il contributo italiano nella missione afghana».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata