“God save the King”: è il nuovo testo dell’inno britannico dopo che il Regno Unito ha perso la sua regina e si appresta a vedere incoronato il nuovo re. Il primogenito di Elisabetta II, morta ieri a 96 anni, sarà proclamato con una cerimonia nella giornata di domani col nome di Carlo III. Mentre il funerale solenne è previsto per il 17 settembre all’Abbazia di Westminster.

Da quando si è diffusa la notizia della scomparsa della sovrana, da tutto il mondo arrivano messaggi di cordoglio e i sudditi da ore portano fiori e bigliettini davanti a Buckingham Palace per omaggiare la loro regina, quella che hanno visto fotografata per l’ultima volta pochi giorni fa, in occasione dell’incontro, al castello di Balmoral, col nuovo primo ministro, Liz Truss.

E pensare che quando è nata, il 21 aprile del 1926, nessuno pensava che sarebbe diventata regina, perché era la figlia del duca di York, fratello del futuro sovrano Edoardo VIII che poi ha abdicato, ed è quindi salito sul trono Giorgio VI. La morte improvvisa di quest’ultimo l’ha portata a indossare la corona da giovanissima, e il suo discorso al popolo annunciava le basi di una lunga età elisabettiana: “Dichiaro di fronte a voi che la mia intera vita, che sia lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale”. Famiglia che le ha dato più di un problema: dal matrimonio andato a monte del figlio Carlo, con la tragica morte di Lady Diana, al divorzio del principe Andrea da Sarah Ferguson, stessa sorte toccata alla figlia Anna. Edoardo è invece sposato con Sophie Rhys-Jones. Più di recente, c’è la vicenda legata al principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, che dopo le nozze con Meghan Markle ha dato vita a più di uno scontro “a distanza” con la famiglia reale.

Insomma ben altre questioni rispetto al matrimonio di Elisabetta, quello con Filippo, durato fino alla morte di lui, avvenuta il 9 aprile dell’anno scorso. Sicuramente tra alti e bassi, ma sempre nel rispetto del protocollo, e in apparenza felice.

Ora è tutto pronto per veder salire al trono Carlo III, si era tanto vociferato sul fatto che la regina avrebbe abdicato in favore del nipote William. Invece il primogenito, come da tradizione, regnerà insieme alla consorte, Camilla.

(Unioneonline/s.s.)

Tutti gli aggiornamenti:

Ore 7 – Le condoglianze di Xi Jinping al popolo britannico

Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto oggi le sue "sincere condoglianze alla famiglia reale, al governo e al popolo" britannici per la morte della regina Elisabetta II. "A nome del governo e del popolo cinese, nonché a suo nome, Xi ha espresso profonde condoglianze", ha affermato l'emittente statale Cctv. "La sua morte è un'enorme perdita per il popolo britannico", ha detto il capo di Stato cinese.

***

LE IMMAGINI:

La regina Elisabetta è morta, la notizia fa il giro del mondo

