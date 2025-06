Elon Musk torna ad attaccare in modo pesante la legge di spesa di Donald Trump. «Distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese!», ha scritto su X l'uomo più ricco del mondo definendo il 'big, beautiful, bill' «totalmente folle e distruttivo. Elargisce sussidi alle industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro», ha insistito il patron di Tesla che ha lasciato l'amminstrazione Trump dopo un durissimo scontro con il presidente un mese fa.

Esulta invece Donald Trump, dopo che il Senato Usa ha aperto il dibattito sulla sua legge di spesa: «Stasera abbiamo assistito a una grande vittoria. Sono molto orgoglioso del Partito repubblicano». Una «grande vittoria» che «non sarebbe mai accaduta senza il fantastico lavoro dei senatori Rick Scott, Mike Lee, Ron Johnson e Cynthia Lummis. Loro, insieme a tutti gli altri patrioti repubblicani che hanno votato a favore della proposta di legge, sono persone che amano veramente il nostro Paese! Come Presidente degli Stati Uniti, sono orgoglioso di tutti loro e non vedo l'ora di lavorare con loro per far crescere la nostra economia, ridurre gli sprechi, proteggere i nostri confini, lottare per i nostri militari/veterani, garantire che il nostro sistema Medicaid aiuti chi ne ha veramente bisogno, proteggere il nostro secondo emendamento e molto altro».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata