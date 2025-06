I russi hanno attaccato l'Ucraina con un numero record di 537 tra droni e missili nella notte. Lo afferma l'aeronautica ucraina, mentre le autorità parlano di un "attacco combinato su larga scala" anche con bombardieri strategici Tu-95MS e aerei MiG-31K.

Secondo l'aeronautica, i russi hanno lanciato "477 droni (211 abbattuti e 225 scomparsi dai radar); 4 missili Kh-47M2 Kinzhal; 7 missili balistici Iskander-M/KN-23 (uno abbattuto); 41 missili da crociera Kh-101/Iskander-K (33 abbattuti e uno scomparso); 5 missili Kalibr (4 abbattuti); 3 missili S-300".

I raid hanno raggiunto, tra le altre, le regioni di Kiev e Leopoli. L’Ucraina negli attacchi ha perso un altro caccia F-16, il suo pilota è stato colpito ed è morto mentre respingeva l’attacco russo. «Ha utilizzato tutte le armi di bordo e ha abbattuto sette bersagli aerei. Nell'abbattere l'ultimo, il suo aereo ha subito danni e ha iniziato a perdere quota», ha dichiarato l'Aeronautica ucraina su Telegram.

«Putin ha deciso molto tempo fa che avrebbe continuato a fare la guerra, nonostante gli appelli mondiali alla pace», è il commento di Volodymyr Zelensy. «Questa guerra deve finire: è necessaria una pressione sull'aggressore, così come la protezione. Protezione dai missili balistici e di altro tipo, dai droni e dal terrorismo. L'Ucraina deve rafforzare la sua difesa aerea, lo strumento che meglio protegge le vite umane. Questi sono sistemi americani, che siamo pronti ad acquistare. Contiamo sulla leadership, sulla volontà politica e sul sostegno degli Stati Uniti, dell'Europa e di tutti i nostri partner».

«L'Occidente cerca di sconfiggere strategicamente la Russia, usando il regime di Kiev come ariete, ma non ci riuscirà», ha dichiarato invece il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov citato dalla Tass. «Assistiamo a una situazione di stallo senza precedenti tra il nostro Paese e l'Occidente collettivo, che ha deciso di nuovo di dichiarare guerra contro di noi e infliggere una sconfitta strategica alla Russia, usando essenzialmente il regime nazista di Kiev come ariete. L'Occidente non ci è mai riuscito, non ci riuscirà nemmeno questa volt, e probabilmente sta

iniziando a capirlo».

