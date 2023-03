Hanno adescato e violentato un giovane aostano, braccandolo all’interno di un bagno pubblico.

Così il gip di Torino ha condannato a dieci anni di reclusione ciascuno il 27enne Alì Raza e il 25enne Usama Mazhar, entrambi pakistani. L'episodio risale all'ottobre 2021 ed è avvenuto nell’autostazione di via Carrel, ad Aosta. Ai due imputati, oltre alla violenza sessuale di gruppo, è stato contestato anche il reato di produzione di un video pedopornografico, realizzato con lo smartphone, e il tentativo (fallito) di aver offerto denaro al giovane per ottenere le prestazioni sessuali.

Entrambi gli imputati sono in carcere e il processo d'appello è atteso nei prossimi mesi. Tra gli elementi dell'accusa oltre alla testimonianza della vittima resa alla polizia, ci sono anche i video trovati sul cellulare di uno dei due arrestati e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

(Unioneonline/v.f.)

